Фото: поліція

ДТП сталася 21 жовтня близько 13:40 у селі Свидова Чортківського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Peugeot не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, після чого влетів на узбіччі у припаркований Volkswagen Golf. Від удару уламки машин також пошкодили припарковану фуру Iveco.

Внаслідок ДТП на місці загинув 21-річний пасажир Peugeot. Ще одну пасажирку авто, 19-річну дівчину, з травмами доправили до лікарні.

Поліцейські затримали водія Peugeot. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вдень 19 жовтня на Рівненщині внаслідок зіткнення з вантажівкою легковик перетворився на металобрухт. Пасажирка легковика загинула на місці, її чоловіка госпіталізували.