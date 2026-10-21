$80 тисяч за життя сина: на Херсонщині судитимуть військового загону "Ахмат"

Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині судитимуть військовослужбовця російського спецзагону швидкого реагування "Ахмат", якого обвинувачують у катуванні цивільних, вимаганні грошей та незаконному заволодінні майном під час окупації Херсона в листопаді 2022 року

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, у листопаді 2022 року озброєні військові прибули до будинку місцевої родини підприємців і почали вимагати інформацію про місцеперебування голови сім’ї. Його сина силоміць посадили в автомобіль і били рукояткою пістолета. Знущання продовжилися на подвір’ї будинку на очах у матері.

Коли батько повернувся, окупанти змусили його показати, де зберігається вантажний транспорт родини. Дорогою вони зажадали 100 тисяч доларів за життя сина. Під погрозами чоловік погодився передати 80 тисяч доларів — усі заощадження сім’ї.

Крім того, один із військовослужбовців імітував розстріл підприємця: двічі вистрілив із пістолета біля його скроні.

Після цього окупанти повернулися до будинку родини, провели обшук і заявили, що нібито знайшли зброю. Погрожуючи кримінальним переслідуванням, вони змусили власників віддати ключі та документи на транспортні засоби.

Унаслідок цих дій обвинувачений разом зі спільниками незаконно заволодів 12 вантажними автомобілями, 12 причепами та човном. Загальну вартість викраденого майна оцінюють майже у 18 мільйонів гривень.

Щоб приховати злочин, військові змусили потерпілих підписати незаповнені бланки договорів купівлі-продажу.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду. Військовослужбовцю інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені групою осіб за попередньою змовою. Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У листопаді 2025 року до суду вже скерували обвинувальний акт щодо одного зі спільників обвинуваченого — командира взводу спецзагону швидкого реагування "Ахмат".

Нагадаємо, що на Херсонщині двох жительок регіону — 58-річну жінку та її 26-річну доньку — заочно засудили до дев’яти років позбавлення волі за участь в організації та проведенні псевдореферендуму в окупованому селі Бургунка.