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01 вересня 2020, 15:31 6

Експрем'єр Гончарук отримав посаду у структурі Atlantic Council

01 вересня 2020, 15:31 6
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Олексій Гончарук увійде в команду аналітичного "Центру Євразія"
Олексій Гончарук увійде в команду аналітичного "Центру Євразія"
Фото з відкритих джерел
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Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук увійде в команду аналітичного "Центру Євразія", який є частиною американського Atlantic Council.

Про це повідомила пресслужба "Центру Євразія" у Twitter, інформує RegioNews.

Центр Євразія" має честь оголосити, що Олексій Гончарук приєднається до нас у ролі нашого нового співробітника. Перебуваючи на посаді прем'єр-міністра України у 2019–2020 роках, Олексій Гончарук очолював орієнтований на реформи уряд. Ми дуже раді вітати його в команді", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, Олексій Гончарук обіймав пост прем'єр-міністра України із 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року. До цього він працював заступником глави Офісу президента України із 21 травня до 29 серпня 2019 року.

Довідка:

Атлантична рада (Atlantic Council) — американський аналітичний центр, заснований в 1961 році при Організації Північноатлантичного договору, з метою заохочення співпраці між США і Західною Європою. Є форумом для політичних, ділових і інтелектуальних міжнародних лідерів.

Рада керує десятьма регіональними центрами та функціональними програмами, пов'язаними з міжнародною безпекою і глобальною економікою.

Штаб-квартира розташовується в Вашингтоні, округ Колумбія. Рада є членом Асоціації Атлантичного договору.

Головою є посол США в Росії Джон Хантсман.

У липні 2019 року Атлантична рада була визнана російською Генпрокуратурою небажаною організацією.

Олексій Гончарук міністр прем'єр робота посада
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