Експрем'єр Гончарук отримав посаду у структурі Atlantic Council

Олексій Гончарук увійде в команду аналітичного "Центру Євразія"

Олексій Гончарук увійде в команду аналітичного "Центру Євразія"

Фото з відкритих джерел

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук увійде в команду аналітичного "Центру Євразія", який є частиною американського Atlantic Council.

Про це повідомила пресслужба "Центру Євразія" у Twitter, інформує RegioNews.

Центр Євразія" має честь оголосити, що Олексій Гончарук приєднається до нас у ролі нашого нового співробітника. Перебуваючи на посаді прем'єр-міністра України у 2019–2020 роках, Олексій Гончарук очолював орієнтований на реформи уряд. Ми дуже раді вітати його в команді", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, Олексій Гончарук обіймав пост прем'єр-міністра України із 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року. До цього він працював заступником глави Офісу президента України із 21 травня до 29 серпня 2019 року.

The Atlantic Council's Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine's prime minister from 2019 to 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We're excited to welcome him to the team. — Eurasia Center (@ACEurasia) August 31, 2020

Довідка:

Атлантична рада (Atlantic Council) — американський аналітичний центр, заснований в 1961 році при Організації Північноатлантичного договору, з метою заохочення співпраці між США і Західною Європою. Є форумом для політичних, ділових і інтелектуальних міжнародних лідерів.

Рада керує десятьма регіональними центрами та функціональними програмами, пов'язаними з міжнародною безпекою і глобальною економікою.

Штаб-квартира розташовується в Вашингтоні, округ Колумбія. Рада є членом Асоціації Атлантичного договору.

Головою є посол США в Росії Джон Хантсман.

У липні 2019 року Атлантична рада була визнана російською Генпрокуратурою небажаною організацією.