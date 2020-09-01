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01 сентября 2020, 15:31 6

Экс-премьер Гончарук получил должность в структуре Atlantic Council

01 сентября 2020, 15:31 6
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Алексей Гончарук войдет в команду аналитического Центра Евразия"
Алексей Гончарук войдет в команду аналитического Центра Евразия"
Фото из открытых источников
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Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук войдет в команду аналитического Центра Евразия", который является частью американского Atlantic Council.

Об этом сообщила пресс-служба "Центра Евразия" в Twitter, передает RegioNews.

Центр "Евразия" имеет честь объявить, что Алексей Гончарук присоединится к нам в качестве нашего нового сотрудника. Находясь на посту премьер-министра Украины в 2019-2020 годах, Алексей Гончарук возглавлял ориентированное на реформы правительство. Мы очень рады приветствовать его в команде", – говорится в сообщении.

Напомним, Алексей Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 года до 4 марта 2020 года. До этого он работал заместителем главы Офиса президента Украины с 21 мая до 29 августа 2019 года.

Справка:

Атлантический совет (Atlantic Council) — американский аналитический центр, основанный в 1961 году при Организации Североатлантического договора с целью поощрения сотрудничества между США и Западной Европой. Является форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров.

Совет управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, пов'связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой.

Штаб-квартира располагается в Вашингтоне, округ Колумбия. Совет является членом Ассоциации Атлантического договора.

Председателем является посол США в России Джон Хантсман.

В июле 2019 года Атлантический совет была признана российской Генпрокуратурой нежелательной организацией.

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