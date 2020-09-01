Экс-премьер Гончарук получил должность в структуре Atlantic Council

Алексей Гончарук войдет в команду аналитического Центра Евразия"

Алексей Гончарук войдет в команду аналитического Центра Евразия"

Фото из открытых источников

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук войдет в команду аналитического Центра Евразия", который является частью американского Atlantic Council.

Об этом сообщила пресс-служба "Центра Евразия" в Twitter, передает RegioNews.

Центр "Евразия" имеет честь объявить, что Алексей Гончарук присоединится к нам в качестве нашего нового сотрудника. Находясь на посту премьер-министра Украины в 2019-2020 годах, Алексей Гончарук возглавлял ориентированное на реформы правительство. Мы очень рады приветствовать его в команде", – говорится в сообщении.

Напомним, Алексей Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 года до 4 марта 2020 года. До этого он работал заместителем главы Офиса президента Украины с 21 мая до 29 августа 2019 года.

The Atlantic Council's Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine's prime minister from to 2019 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We're excited to welcome him to the team. — Eurasia Center (@ACEurasia) August 31, 2020

Справка:

Атлантический совет (Atlantic Council) — американский аналитический центр, основанный в 1961 году при Организации Североатлантического договора с целью поощрения сотрудничества между США и Западной Европой. Является форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров.

Совет управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, пов'связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой.

Штаб-квартира располагается в Вашингтоне, округ Колумбия. Совет является членом Ассоциации Атлантического договора.

Председателем является посол США в России Джон Хантсман.

В июле 2019 года Атлантический совет была признана российской Генпрокуратурой нежелательной организацией.