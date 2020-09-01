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01 сентября 2020, 14:57 10

Зеленский в Полтаве открыл новейший кардиоцентр

01 сентября 2020, 14:57 10
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Он находится в Полтавской области с рабочим визитом
Он находится в Полтавской области с рабочим визитом
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Президент Зеленский посетил Полтавский областной клинический кардиоцентр, который строился в рамках программы "Большая стройка".

Об этом сообщает издание "Новости Полтавщины", передает RegioNews.

Сегодня вместе с Президентом Владимиром Зеленским убедились, что строительство завершено. Уже через несколько недель начнется прием пациентов. И здесь впервые на Полтавщине будут проводить операции на открытом сердце", - заявил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По словам Зеленского, центр строили много лет, и увиденное его поразило.

То, что я увидел, действительно впечатляет... ни разу не видел государственную больницу или центр такого уровня. Здесь есть все - и диагностика, профилактика, реабилитация, хирургия на высшем уровне, лучшая техника с профессиональным персоналом", - сказал Зеленский.

По его словам, корпус оснащен новейшим оборудованием, что позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний.

Его начали строить в 2016 году, общая стоимость строительства составила 407,5 млн грн., которое финансировалось за деньги областного и государственного бюджетов.

Напомним, Зеленский приехал в Полтавскую область, он представит кандидатов на местные выборы.

Владимир Зеленский Полтава медицина Олег Синегубов президент
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