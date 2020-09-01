Верховна Рада розпочинає знову працювати після канікул (НАЖИВО)

Парламент розгляне низку законів і постанов

Парламент розгляне низку законів і постанов

У вівторок, 1 вересня, стартує четверта сесія Верховної Ради дев’ятого скликання — вона триватиме до 22 січня 2021 року.

Про це передає RegioNews.

Парламент працюватиме в режимі пленарних засідань десять тижнів. Ще сім тижнів народні депутати працюватимуть в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах. Для роботи з виборцями відведено чотири тижні.

У вівторок, 1 вересня, депутати традиційно відкривають сесію урочистим засіданням.

Серед основних документів, внесених до порядку денного першого пленарного засідання нової сесії, є такі питання:

затвердження порядку всієї четвертої сесії;

внесення змін до Держбюждету щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки (№ 3819);

проєкт закону, який зобов’язує проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом в грошовій сумі (№ 3112);

внесення змін до закону Про ринок електроенергії (№ 2098);

(№ 2098); внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах і на землях інших категорій (№ 3526);

внесення змін до деяких законів України щодо створення військово-цивільних адміністрацій (№ 3913).

Крім того, нардепи можуть розглянути проєкт закону про захист прав дітей-сиріт, законопроєкт Про туризм, зміни до Податкового кодексу.

Нагадаємо, раніше спікер ВР повідомляв, що Рада змінить свій календарний план через місцеві вибори.