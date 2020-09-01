Стало відомо, скільки складає зарплатна заборгованість українців

Найбільше не виплатили жителям Східної України

Найбільше не виплатили жителям Східної України

Рixabay

На останній місяць літа заборгованість по зарплатах українців суттєво зросла.

Про це передає RegioNews з посиланням на ТСН.

Згідно з даними Держстату, за місяць борги підстрибнули на 8%. Зараз ця сума сягнула 3,5 мільйонів гривень.

Найбільше заборгували жителям Донецької, Харківської, та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що очікує, що вже на 2022 рік середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч.