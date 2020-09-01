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01 вересня 2020, 12:03 5

Стало відомо, скільки складає зарплатна заборгованість українців

01 вересня 2020, 12:03 5
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Рixabay
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На останній місяць літа заборгованість по зарплатах українців суттєво зросла.

Про це передає RegioNews з посиланням на ТСН.

Згідно з даними Держстату, за місяць борги підстрибнули на 8%. Зараз ця сума сягнула 3,5 мільйонів гривень.

Найбільше заборгували жителям Донецької, Харківської, та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що очікує, що вже на 2022 рік середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч.

зарплати гроші Україна українці область
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