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01 вересня 2020, 12:48 3

В Україні планують відновити санепідемстанції - Ляшко

01 вересня 2020, 12:48 3
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Центри планують відкрити в усіх регіонах
Центри планують відкрити в усіх регіонах
Фото: МОЗ
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В Україні найближчим часом відновлять санепідслужбу через нову модель.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, санепідемстанції відновлять через Центр громадського здоров’я, який вже створений на національному рівні.

Ми запропонували нову модель відновлення через Центр громадського здоров’я. На національному рівні ми створили такий Центр і в нас було бажання створити його децентралізовано на рівні кожної області", — сказав Ляшко.

Він додав, що у період боротьби з коронавірусом краще застосовувати вертикальну систему влади, і децентрелізовувати Центри поки що не будуть.

Ми розробили таку певну мережу центрів по контролю за захворюваністю і законопроект у нас є. Нам не вистачає можливостей надання повноважень керівнику центру, оскільки він не є державним службовцем, його треба завести на державну службу. На державну службу його можна завести виключно в центральний орган виконавчої влади", — додав головний санітарний лікар.

Він зазначив, що відновлювати центри доводиться "практично з нуля, і для цього потрібен час”.

Нагадаємо, Ляшко назвав три міста, які перебувають під загрозою спалаху COVID-19.

коронавірус МОЗ Віктор Ляшко Санепідемстанція Центр громадського здоров`я
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