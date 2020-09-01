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01 сентября 2020, 12:48 8

В Украине планируют возобновить санэпидемстанции - Ляшко

01 сентября 2020, 12:48 8
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Центры планируют открыть во всех регионах
Центры планируют открыть во всех регионах
Фото: Минздрав
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В Украине в ближайшее время восстановят санэпидслужбу через новую модель.

Об этом в интервью ТСН рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, санэпидемстанции восстановят через Центр общественного здоровья, который уже создан на национальном уровне.

Мы предложили новую модель восстановления через Центр общественного здоровья. На национальном уровне мы создали такой центр и у нас было желание создать его децентрализовано на уровне каждой области", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в период борьбы с коронавирусом лучше применять вертикальную систему власти, и децентрализовывать Центры пока не будут.

Мы разработали такую ​​определенную сеть центров по контролю за заболеваемостью и законопроект у нас есть. Нам не хватает возможностей предоставления полномочий руководителю центра, поскольку он не является государственным служащим, его надо завести на государственную службу. На государственную службу его можно завести только в центральный орган исполнительной власти", - добавил главный санитарный врач.

Он отметил, что восстанавливать центры приходится "практически с нуля, и для этого нужно время".

Напомним, Ляшко назвал три города, которые находятся под угрозой вспышки COVID-19

коронавирус Минздрав Виктор Ляшко Санэпидстанция Центр общественного здоровья
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