Голову ВЦА міста Щастя відкликають через корупцію

Його впіймали на хабарі через два місяці після призначення

Його впіймали на хабарі через два місяці після призначення

Фото: Facebook

Міністр оборони України розпорядився відкликати з посади ВЦА міста Щастя майора Дмитра Скворцова, нещодавно потрапив у корупційний скандал.

Про це у Facebook повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, передає RegioNews.

Він також опублікував листа за підписом міністра оборони Андрія Тарана про відкликання голови ВЦА.

Відкликається до Міністерства оборони України майор Скворцов Дмитро Анатолійович, який відряджений до військово-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського району Луганської області із залишенням на військовій службі”, - ідеться в листі міністра.

Відомо, що Скорцова за хабар затримали 18 червня. Він вимагав і отримав від приватної особи 12 тисяч гривень за видачу дозволу на розміщення тимчасової споруди для ведення бізнесу.

Нагадаємо, на Луганщині відбулися протести з вимогою проведення виборів на всій території області.