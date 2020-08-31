Председателя ВЦА города Счастье отзывают из-за коррупции

Его поймали на взятке через два месяца после назначения

Его поймали на взятке через два месяца после назначения

Фото: Facebook

Министр обороны Украины распорядился отозвать с должности ВЦА города Счастье майора Дмитрия Скворцова, который недавно попал в коррупционный скандал.

Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает RegioNews.

Он также опубликовал письмо за подписью министра обороны Андрея Тарана об отзыве председателя ВЦА.

Отзывается в Министерство обороны Украины майор Скворцов Дмитрий Анатольевич, который командирован в военно-гражданскую администрацию города Счастье Новоайдарского района Луганской области с оставлением на военной службе", - говорится в письме министра.

Известно, что Скорцова за взятку задержали 18 июня. Он требовал и получил от частного лица 12 тысяч гривен за выдачу разрешения на размещение временного сооружения для ведения бизнеса.

Напомним, на Луганщине состоялись протесты с требованием проведения выборов на всей территории области.