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31 августа 2020, 18:31 8

Председателя ВЦА города Счастье отзывают из-за коррупции

31 августа 2020, 18:31 8
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Фото: Facebook
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Министр обороны Украины распорядился отозвать с должности ВЦА города Счастье майора Дмитрия Скворцова, который недавно попал в коррупционный скандал.

Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает RegioNews.

Он также опубликовал письмо за подписью министра обороны Андрея Тарана об отзыве председателя ВЦА.

Отзывается в Министерство обороны Украины майор Скворцов Дмитрий Анатольевич, который командирован в военно-гражданскую администрацию города Счастье Новоайдарского района Луганской области с оставлением на военной службе", - говорится в письме министра.

Известно, что Скорцова за взятку задержали 18 июня. Он требовал и получил от частного лица 12 тысяч гривен за выдачу разрешения на размещение временного сооружения для ведения бизнеса.

Напомним, на Луганщине состоялись протесты с требованием проведения выборов на всей территории области.

Счастье Минобороны коррупция Донецк ВГА
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