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28 серпня 2020, 13:12 6

На Дніпропетровщині викрили шахраїв, які незаконно привласнювали та продавали нерухомість

28 серпня 2020, 13:12 6
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У "схемі" були задіяні адвокатка, нотаріус, державний реєстратор та керівники комерційних структур
У "схемі" були задіяні адвокатка, нотаріус, державний реєстратор та керівники комерційних структур
Фото: Нацполіція
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У Дніпропетровській області правоохоронці викрили та задокументували злочинну "схему" із заволодіння нерухомістю громадян та комерційних структур. Усім зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кількох злочинів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Організатором виявилася 36-річна адвокатка та директорка товариства. У заволодінні майном їй допомагали двоє керівників товариств, нотаріус, приватний підприємець та державний реєстратор", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на підставі фіктивних рішень суду отримали право власності на чотири об’єкти – квартиру, два будинки та нежитлове приміщення, які знаходились у законній власності третіх осіб.

Зареєстрували майно вартістю 8,8 млн гривень на підконтрольних осіб – незахищені верстви населення. Надалі примусово їх виселили, а нерухомість продали", - йдеться у повідомленні.

Організатору та учасникам шахрайської "схеми" слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (підроблення, використання підроблених документів), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, від якої постраждали 600 тисяч вкладників.

гроші поліція корупція адвокат Нерухомість
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