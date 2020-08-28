На Дніпропетровщині викрили шахраїв, які незаконно привласнювали та продавали нерухомість

У "схемі" були задіяні адвокатка, нотаріус, державний реєстратор та керівники комерційних структур

У "схемі" були задіяні адвокатка, нотаріус, державний реєстратор та керівники комерційних структур

Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили та задокументували злочинну "схему" із заволодіння нерухомістю громадян та комерційних структур. Усім зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кількох злочинів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Організатором виявилася 36-річна адвокатка та директорка товариства. У заволодінні майном їй допомагали двоє керівників товариств, нотаріус, приватний підприємець та державний реєстратор", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на підставі фіктивних рішень суду отримали право власності на чотири об’єкти – квартиру, два будинки та нежитлове приміщення, які знаходились у законній власності третіх осіб.

Зареєстрували майно вартістю 8,8 млн гривень на підконтрольних осіб – незахищені верстви населення. Надалі примусово їх виселили, а нерухомість продали", - йдеться у повідомленні.

Організатору та учасникам шахрайської "схеми" слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (підроблення, використання підроблених документів), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, від якої постраждали 600 тисяч вкладників.