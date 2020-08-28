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28 серпня 2020, 19:57 4

Розтрата бюджетних коштів: у міськрадах Павлограда та Нікополя пройшли обшуки

28 серпня 2020, 19:57 4
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Чиновники виводили кошти на рахунки фіктивних підприємств
Чиновники виводили кошти на рахунки фіктивних підприємств
Фото: прокуратура
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На Дніпропетровщині правоохоронці провели обшуки в приміщеннях Нікопольської та Павлоградської міських рад, а також комунального підприємства Дніпровської міської ради.

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронними органами викрито злочинну схему розкрадання бюджетних коштів службовими особами приватного підприємства, комунальних підприємств міських рад (Дніпровської, Нікопольської, Павлоградської) та управлінь вказаних рад”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, після проведення тендерних закупівель фірма виконувала роботи з чищення каналізаційних колекторів і за період з 2019 по 2020 рр. та отримала понад 29,7 млн грн бюджетних коштів.

Однак значна частина цих коштів була переведена на рахунки фіктивних підприємств, конвертована у готівку та розподілена між учасниками злочинної схеми.

Під час обшуків правоохоронцями була вилучена тендерна та проектно-кошторисна документація, первинні бухгалтерські документи, договори, електронні носії інформації, печатки та грошові кошти”, - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, до міської ради Черкас прийшли з обшуками київські податківці - Бондаренко, обшуки проводили 55 перевіряючих та правоохоронців.

обшуки корупція горсовет Дніпро Павлоград
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