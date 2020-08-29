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29 серпня 2020, 17:11 4

У Зеленського хочуть провести новий конкурс на голову НАБУ

29 серпня 2020, 17:11 4
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В Офісі президента прокоментували рішення КСУ щодо Ситника
Фото: Facebook
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Голова НАБУ Артем Ситник має показати ефективну роботу, поки не відбудеться конкурс для заміщення посади керівника НАБУ.

Про це йдеться в заяві Офісу Президента, передає RegioNews.

В ОП також заявили, що Конституційний Суд не скасовує чинності самого НАБУ і висловили сподівання, що антикорупційне бюро залишиться "стрижневим правоохоронним органом".

У зв'язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника”, - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що головною причиною визнання призначення Ситника неконституційним була "непродумана, поспішна, а часто — спекулятивна практика кадрових призначень попередньої влади”.

Нагадаємо, 28 серпня суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ.

Пізніше в НАБУ заявили, що Ситник залишається директором відомства, у Бюро також вважають рішення Конституційного суду політично вмотивованим.

НАБУ звільнення конкурс Офіс президента Артем Ситник
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В НАБУ заявили, що Ситник залишається директором відомства
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