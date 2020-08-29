У Зеленського хочуть провести новий конкурс на голову НАБУ
Голова НАБУ Артем Ситник має показати ефективну роботу, поки не відбудеться конкурс для заміщення посади керівника НАБУ.
Про це йдеться в заяві Офісу Президента, передає RegioNews.
В ОП також заявили, що Конституційний Суд не скасовує чинності самого НАБУ і висловили сподівання, що антикорупційне бюро залишиться "стрижневим правоохоронним органом".
У зв'язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника”, - йдеться в повідомленні.
В Офісі президента зазначили, що головною причиною визнання призначення Ситника неконституційним була "непродумана, поспішна, а часто — спекулятивна практика кадрових призначень попередньої влади”.
Нагадаємо, 28 серпня суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ.
Пізніше в НАБУ заявили, що Ситник залишається директором відомства, у Бюро також вважають рішення Конституційного суду політично вмотивованим.