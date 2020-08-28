У Раді пояснили, як борються з безробіттям в Україні
Останнім часом в Україні сповільнилося зростання кількості безробітних. У квітні статус безробітного отримали 149 тисяч українців, у травні – 97 тисяч, у червні – 75 тисяч громадян.
Про це повідомили у пресслужбі Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, пише RegioNews.
"Сьогодні в базі Державної служби зайнятості зареєстровано 61 тис. вакансій", - йдеться у повідомленні.
З березня по липень працевлаштувати вдалося 253,5 тис. громадян, з них –175 тисяч безробітних.
Зазначається, що найбільше українців знайшли нове робоче місце в сільському господарстві – 45% від загальної кількості шукачів, далі – переробна промисловість (14%) та сфера торгівлі (13%). Так, для збереження робочих місць уряд разом зі службою зайнятості напрацювали алгоритм підтримки малого та середнього бізнесу.
"Підприємці, які скоротили чи припинили свою діяльність, мали можливість оформити допомогу з часткового безробіття. Це дало можливість здійснити виплати та зберегти робочі місця 366 тисячам громадян", - розповіли у Комітеті ВР.
Нагадаємо, в Україні з 1 липня збільшився максимальний розмір допомоги по безробіттю.
Також повідомлялося, що коронакриза зробила майже пів мільйона українців безробітними