В Україні з 1 липня збільшиться максимальний розмір допомоги по безробіттю
В Україні з 1 липня разом з прожитковим мінімумом збільшиться максимальний розмір допомоги по безробіттю.
Про це Укрінформу повідомили в прес-службі Київського міського центру зайнятості, передає RegioNews.
За словами директора КГЦЗ Віктора Білича, в наступному місяці прожитковий мінімум зросте з 2102 гривень до 2197 грн.
"Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу по безробіттю (що розраховується в процентному співвідношенні від середнього доходу за останні півроку роботи і не може перевищувати чотири прожиткових мінімуми, тобто 8408 грн), з 1 липня будуть отримувати більше - 8788 гривень на місяць", - зазначив він.
Розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишиться незмінним. У КГЦЗ також підкреслили, що на час карантину Фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з 650 до 1000 гривень.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів прийняв рішення про виділення понад 2,97 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю.