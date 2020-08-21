Коронакриза зробила майже пів мільйона українців безробітними

Допомогу по безробіттю отримують 488 тисяч людей

Допомогу по безробіттю отримують 488 тисяч людей

Майже пів мільйона українців отримали статус безробітного від початку карантину, спричиненого пандемією коронавірусу.

Як передає RegioNews з посиланням на ТСН, про це повідомили в Державній службі зайнятості.

У березні втратили роботу 432 тисячі людей. Це майже на 70% більше ніж за такий же період торік.

Зараз продовжує відновлюватися робота підприємств та організацій по всій країні. Тому поступово кількість безробітних зменшується. Наразі допомогу по безробіттю отримують 488 тисяч людей.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня збільшиться максимальний розмір допомоги по безробіттю.