В Раде объяснили, как борются с безработицей в Украине

В Комитете Рады отметили, что работа по уменьшению уровня безработицы продолжается

В Комитете Рады отметили, что работа по уменьшению уровня безработицы продолжается

В последнее время в Украине замедлился рост количества безработных. В апреле статус безработного получили 149 тысяч украинцев, в мае – 97 тысяч, в июне – 75 тысяч граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, пишет RegioNews.

"Сегодня в базе Государственной службы занятости зарегистрировано 61 тыс. вакансий", - говорится в сообщении.

С марта по июль трудоустроить удалось 253,5 тыс. граждан, из них -175 тысяч безработных.

Отмечается, что больше всего украинцев нашли новое рабочее место в сельском хозяйстве – 45% от общего количества соискателей, далее – перерабатывающая промышленность (14%) и сфера торговли (13%). Так, для сохранения рабочих мест правительство вместе со службой занятости наработали алгоритм поддержки малого и среднего бизнеса.

"Предприниматели, которые сократили или прекратили свою деятельность, имели возможность оформить помощь по частичной безработице. Это дало возможность осуществить выплаты и сохранить рабочие места 366 тысячам граждан", - рассказали в Комитете ВР.

Напомним, в Украине с 1 июля увеличился максимальный размер пособия по безработице.

Также сообщалось, что коронакризис сделал почти пол миллиона украинцев безработными.