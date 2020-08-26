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26 серпня 2020, 13:32 5

На Донбасі викрили мережу сепаратистських інтернет-агітаторів

26 серпня 2020, 13:32 5
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Керували діяльністю групи у "Міністерстві інформації "ДНР"
Керували діяльністю групи у "Міністерстві інформації "ДНР"
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила мережу сепаратистських інтернет-агітаторів. За даними служби, до групи входило 5 мешканців Маріуполя, а їхню діяльність координувало так зване "Міністерство інформації "ДНР".

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За вказівками кураторів вони систематично розміщували деструктивні матеріали на сторінках у російських соцмережах, а також публікували заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу у місцевих спільнотах із понад 150 тисячами користувачів", - вказано у повідомленні.

У СБУ зазначають, що інтернет-агітатори виправдовували російську агресію проти України, популяризували терористичні організації "Л/ДНР" та відокремлення південно-східних областей від України. Крім того, підозрювані закликали до масових заворушень та акцій непокори.

Наразі діяльність мережі блоковано. Правоохоронці проводять заходи із встановлення та затримання їхніх спільників", - додали у відомстві.

Нагадаємо, СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" у завданні понад 100 млн грн збитків державі. Посадовці придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової.

СБУ Донбас ДНР бойовики соцмережі
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