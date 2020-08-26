14:34  26 августа
В Украине до 31 октября продлили карантин
15:22  26 августа
Украина закрывает границу для иностранцев до конца сентября - Шмыгаль
18:15  26 августа
В зоне ООС прошел месяц от начала перемирия
UA | RU
UA | RU
26 августа 2020, 16:21 7

В Украине могут приватизировать "Нафтогаз" и "Укрпошту": что известно

26 августа 2020, 16:21 7
Читайте також українською мовою
На приватизацию может быть выставлено менее 50% крупнейших государственных предприятий
На приватизацию может быть выставлено менее 50% крупнейших государственных предприятий
Сайт КМУ
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров одобрил проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Документ будет подан в Верховную Раду.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа, сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Проект закона был подготовлен на заседание 12 августа, но тогда был снят с рассмотрения. Окончательный вариант текста законопроекта отсутствует на Правительственном портале.

На заседании правительства министр экономики Игорь Петрашко озвучил количество объектов, которые не подлежат приватизации. Это количество совпадает с перечнем, который предлагалось принять две недели назад, по пунктам 1 и 2. Но количество отличается по пунктам 3 и 4.

Законопроектом предлагается утвердить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, в частности:

  • перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше чем 50% + 1 акция и не подлежит приватизации (приложение 1) - 9 объектов. В него вошли НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрпошта".
  • перечень хозяйственных обществ и объединений, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственных коммерческих и казенных предприятий, не подлежащих приватизации (приложение 2) - 74 объектов. В список входили "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", Оператор газотранспортной системы Украины", "Восточный горно-обогатительный комбинат".
  • перечень объектов культуры и спорта, не подлежащих приватизации (приложение 3) - 474 объектов (на заседании 12 августа планировалось включить 116 объектов).
  • перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества (приложение 4) - 102 объекта (на заседании 12 августа планировалось включить 105 объекта).

Как известно, 12 августа Кабинет министров одобрил программу приватизации спиртзаводов.

21 августа сообщалось, что Фонд госимущества выставит на продажу первые 18 спиртзаводов.

приватизация Кабмин Нафтогаз Украина правительство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Выборы мэра Житомира: все свои
Ивано-франковский феномен. Почему у мэра Марцинкива нет конкурентов
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »