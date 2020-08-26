В Украине могут приватизировать "Нафтогаз" и "Укрпошту": что известно

На приватизацию может быть выставлено менее 50% крупнейших государственных предприятий

На приватизацию может быть выставлено менее 50% крупнейших государственных предприятий

Сайт КМУ

Кабинет министров одобрил проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Документ будет подан в Верховную Раду.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа, сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Проект закона был подготовлен на заседание 12 августа, но тогда был снят с рассмотрения. Окончательный вариант текста законопроекта отсутствует на Правительственном портале.

На заседании правительства министр экономики Игорь Петрашко озвучил количество объектов, которые не подлежат приватизации. Это количество совпадает с перечнем, который предлагалось принять две недели назад, по пунктам 1 и 2. Но количество отличается по пунктам 3 и 4.

Законопроектом предлагается утвердить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, в частности:

перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше чем 50% + 1 акция и не подлежит приватизации (приложение 1) - 9 объектов. В него вошли НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрпошта".

перечень хозяйственных обществ и объединений, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственных коммерческих и казенных предприятий, не подлежащих приватизации (приложение 2) - 74 объектов. В список входили "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", Оператор газотранспортной системы Украины", "Восточный горно-обогатительный комбинат".

перечень объектов культуры и спорта, не подлежащих приватизации (приложение 3) - 474 объектов (на заседании 12 августа планировалось включить 116 объектов).

перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества (приложение 4) - 102 объекта (на заседании 12 августа планировалось включить 105 объекта).

Как известно, 12 августа Кабинет министров одобрил программу приватизации спиртзаводов.

21 августа сообщалось, что Фонд госимущества выставит на продажу первые 18 спиртзаводов.