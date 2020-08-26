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26 серпня 2020, 09:11 8

Президент призначив нове керівництво Сил спеціальних операцій

26 серпня 2020, 09:11 8
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Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України генерал-майором Григорієм Галаганом, указ про призначення якого № 358/2020 глава держави підписав 25 серпня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський звернув увагу на те, що в умовах дії перемир'я, яке зараз триває, змінилися задачі операції Об'єднаних сил.

Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тому і командування і особовий склад ССО мають більше працювати над недопущенням та превентивними заходами", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що необхідно впровадження "більш агресивних заходів протидії виникаючим викликам - адекватно реагувати на провокаційні дії з боку супротивника".

Серед заходів, які також потрібно прийняти новому командувачу, президент назвав продовження розвитку всіх компонентів ССО.

Раніше повідомлялося, що за 25 серпня на Донбасі у штабі ООС зафіксували ще один факт порушення режиму повного припинення вогню.

ОРДЛО Донбас ООС війна президент
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