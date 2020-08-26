Президент назначил новое руководство Сил специальных операций

Указом №357/2020 Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева

Указом №357/2020 Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины генерал-майором Григорием Галаганом, указ о назначении которого № 358/2020 глава государства подписал 25 августа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас продолжается, изменились задачи операции Объединенных сил.

Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО имеют больше работать над их недопущением и превентивными мерами", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что необходимо внедрение "более агрессивных мер противодействия возникающим вызовам - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника".

Среди мер, которые также должен принять новый командующий, президент назвал продолжение развития всех компонентов ССО.

Ранее сообщалось, что за 25 августа на Донбассе в штабе ООС зафиксировали еще один факт нарушения режима полного прекращения огня.