Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили чергову провокацію

Двоє військових підірвалися на протипіхотній міні

Двоє військових підірвалися на протипіхотній міні

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу на Донбасі у штабі ООС зафіксували ще один факт порушення режиму повного припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку штабу в Facebook.

Так, бойовики обстрілювали українські позиції з автоматичного станкового гранатомета біля Хутора Вільний.

Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат, в результаті ворожого пострілу, немає.

При цьому наголошується, що на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів режим "тиші" зберігається в повній мірі. У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація повністю контрольована.

Також у штабі повідомили, що під час пересування між взводними опорними пунктами, в результаті підриву, ймовірно, на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2, отримали поранення двоє військовослужбовців. Воїнів оперативно доставили в медичний заклад і надали допомогу. Стан їх здоров'я оцінюється як задовільний. Загрози життю військовослужбовців немає.

З початку поточної доби, 26 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, днями раніше бойовики порушили режим "тиші" один раз, бойових втрат і поранень не було.