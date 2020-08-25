Піскун розповів про причини звільнення з посади радника Венедіктової

Його було призначено на посаду 27 липня

Його було призначено на посаду 27 липня

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Колишній генеральний прокурор та ексрадник генпрокурора Ірини Венедіктової Святослав Піскун заявив, що написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це він заявив в ефірі каналу "112 Україна", передає RegioNews.

За його словами, звільнення з посади радника не стосується його особистих відносин з Венедіктовою.

Це стосується, так би мовити, мене, ГПУ і тих людей, які там працюють і працювали навіть більшою мірою", - сказав Піскун.

Він також розповів, що його звільнення пов'язане із судовими позовами щодо перерахування пенсій для більше ніж 3,5 тисяч працівників прокуратури, яких було звільнено, і тепер намагаються поновитися на посаді.

Я так зрозумів, що моє перебування там на посаді радника... я просто зрозумів, що мені краще бути збоку, ніж всередині цієї системи", - зазначив Піскун.

Нагадаємо, Святослава Піскуна призначили радником Венедіктової поза штатом на громадських засадах 30 липня.

25 серпня Піскуна звільнили з посади радника Венедіктової, він пробув на посаді менше місяця.