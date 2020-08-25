Пискун рассказал о причинах увольнения с должности советника Венедиктовой

Он был назначен на должность 27 июля

Он был назначен на должность 27 июля

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Бывший генеральный прокурор и экс-советник генпрокурора Ирины Венедиктовой Святослав Пискун заявил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом он заявил в эфире канала "112 Украина", передает RegioNews.

По его словам, увольнение с должности советника не касается его личных отношений с Венедиктовой.

Это касается, так сказать, меня, ГПУ и тех людей, которые там работают и работали даже в большей степени", - сказал Пискун.

Он также рассказал, что его увольнение связано с судебными исками о перечислении пенсий для более чем 3500 работников прокуратуры, которые были уволены, и теперь пытаются восстановиться в должности.

Я так понял, что мое пребывание там в должности советника ... я просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы", - отметил Пискун.

Напомним, Святослава Пискуна назначили советником Венедиктовой вне штата на общественных началах 30 июля.

25 августа Пискуна уволили с должности советника Венедиктовой, он пробыл на должности меньше месяца.