Напередодні Дня Незалежності бойовики тричі порушили режим тиші
За минулу добу українські військовослужбовці задокументували 3 факти порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Зокрема, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету зафіксовано поблизу Авдіївки.
Також біля Зайцевого відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї.
В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували”, - йдеться в повідомленні.
За даними штабу ООС, минулої доби виявлено факт інженерного обладнання позицій неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Нагажаємо, минулої доби в зоні ООС було зафіксовано один факт порушення режиму "тиші", с.еред українських військових ніхто не постраждав.