Напередодні Дня Незалежності бойовики тричі порушили режим тиші

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету зафіксовано поблизу Авдіївки.

Також біля Зайцевого відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї.

В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували”, - йдеться в повідомленні.