Місцеві вибори відбудуться стовідсотково - Разумков

Перенесення виборів не передбачається

Перенесення виборів не передбачається

Фото: з відкритих джерел

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Україні, заплановані на 25 жовтня обов'язково відбудуться.

Як передає RegioNews, про це він заявив на брифінгу після урочистої церемонії підняття Державного прапора.

Вибори будуть не гіпотетично, вони пройдуть стовідсотково, бо це відповідність Конституції", - заявив Разумков.

У той же час, щодо проведення виборів на тимчасово окупованій території, за його словами, на сьогодні "не виконані всі умови, які для цього необхідні".

"Питання в тому, чи можна їх там (на окупованій території - ред.) провести, забезпечити всі демократичні аспекти виборів, забезпечити вільне волевиявлення громадян і підрахунок голосів, доступ всіх політичних сил до виборчого процесу - те, що відповідає і Конституції України, і законодавству України, і міжнародним нормам. Я думаю, ви самі знаєте відповіді на ці питання", - зазначив голова Верховної Ради.

Нагадаємо, "Слуги народу" назвали єдину причину скасування місцевих виборів.

Крім того, Денис Шмигаль розповів, чи можуть перенести місцеві вибори. Уряд не виключає перенесення голосування.