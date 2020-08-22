Бойовики обстріляли українських військових біля Мар’їнки — штаб

Ситуація на лінії розмежування залишається контрольованою

Ситуація на лінії розмежування залишається контрольованою

Фото: flickr

Від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

За даними штабу, противник здійснив один постріл з ручного протитанкового гранатомету біля Мар’їнки, українські військові зброю у відповідь не застосовували.

На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулу добу підрозділи ДСНС та сапери розмінували більше дев’яти гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 136 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби обстрілів і провокацій з боку бойовиків не було зафіксовано.