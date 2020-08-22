10:22  22 серпня
В Україні черговий антирекорд Covid-19: за добу виявили понад 2300 нових випадків
11:16  22 серпня
СБУ у Запоріжжі викрила фірму, що займалась аферами із комунальною землею
10:09  22 серпня
Ситуація в ООС: обстрілів і провокацій з боку бойовиків не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2020, 13:44

З початку перемир'я на Донбасі зафіксовано понад 600 порушень - ОБСЄ

22 серпня 2020, 13:44
Читайте также на русском языке
В ОБСЄ розповіли, як саме рахують порушення
В ОБСЄ розповіли, як саме рахують порушення
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від початку нового перемир'я на Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 634 порушення режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звіт місії.

Так, в Донецькій і Луганській областях зафіксували 92 вибухи, два невизначені боєприпаси, шість освітлювальних ракет, 534 черги і постріли.

Зокрема, 20 серпня, на Донбасі зафіксували 153 порушення припинення вогню, з них — три вибухи. Одночасно в штабі операції Об'єднаних сил повідомляли, що 20 серпня бойовики двічі відкривали вогонь.

Дані різняться тому, що в ОБСЄ за порушення вважають кожен постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції вважаються як один факт порушення.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення Операції об'єднаних сил не зафіксовано обстрілів та інших порушень домовленостей досягнутих на засіданні Тристоронньої контактної групи.

ООС війна військова техніка ОБСЄ бойовики
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
"Баба-вогонь" чи знову айтішник Сєнкевич. Що готують Миколаєву прийдешні мерські вибори
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »