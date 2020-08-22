З початку перемир'я на Донбасі зафіксовано понад 600 порушень - ОБСЄ
Від початку нового перемир'я на Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 634 порушення режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звіт місії.
Так, в Донецькій і Луганській областях зафіксували 92 вибухи, два невизначені боєприпаси, шість освітлювальних ракет, 534 черги і постріли.
Зокрема, 20 серпня, на Донбасі зафіксували 153 порушення припинення вогню, з них — три вибухи. Одночасно в штабі операції Об'єднаних сил повідомляли, що 20 серпня бойовики двічі відкривали вогонь.
Дані різняться тому, що в ОБСЄ за порушення вважають кожен постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції вважаються як один факт порушення.
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення Операції об'єднаних сил не зафіксовано обстрілів та інших порушень домовленостей досягнутих на засіданні Тристоронньої контактної групи.