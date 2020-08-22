Ситуація в ООС: обстрілів і провокацій з боку бойовиків не зафіксовано

Українські військові готові до виконання бойових завдань

Українські військові готові до виконання бойових завдань

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу в зоні проведення Операції об'єднаних сил не зафіксовано обстрілів та інших порушень домовленостей досягнутих на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Наголошується, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку поточної доби, 22 серпня, на всіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об'єднаних сил зберігалася тиша. Серед українських захисників немає військових втрат і поранень.

"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями раніше на Донеччині зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.