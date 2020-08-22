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Ситуація в ООС: обстрілів і провокацій з боку бойовиків не зафіксовано
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22 серпня 2020, 10:09 3

Ситуація в ООС: обстрілів і провокацій з боку бойовиків не зафіксовано

22 серпня 2020, 10:09 3
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Українські військові готові до виконання бойових завдань
Українські військові готові до виконання бойових завдань
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу в зоні проведення Операції об'єднаних сил не зафіксовано обстрілів та інших порушень домовленостей досягнутих на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Наголошується, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку поточної доби, 22 серпня, на всіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об'єднаних сил зберігалася тиша. Серед українських захисників немає військових втрат і поранень.

"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями раніше на Донеччині зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
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