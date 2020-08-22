Боевики обстреляли украинских военных у Марьинки - штаб

Ситуация на линии разграничения остается контролируемой

Ситуация на линии разграничения остается контролируемой

Фото: flickr

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

По данным штаба, противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки, украинские военные оружие в ответ не применяли.

На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохранялся в полной мере. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки подразделения ГСЧС и саперы разминировали более девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 136 найденных взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки обстрелов и провокаций со стороны боевиков не было зафиксировано.