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Боевики обстреляли украинских военных у Марьинки - штаб
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22 августа 2020, 18:00 1

Боевики обстреляли украинских военных у Марьинки - штаб

22 августа 2020, 18:00 1
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Ситуация на линии разграничения остается контролируемой
Ситуация на линии разграничения остается контролируемой
Фото: flickr
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С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

По данным штаба, противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки, украинские военные оружие в ответ не применяли.

На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохранялся в полной мере. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки подразделения ГСЧС и саперы разминировали более девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 136 найденных взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки обстрелов и провокаций со стороны боевиков не было зафиксировано.

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