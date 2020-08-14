Зеленський просить Разумкова провести засідання Ради 25 серпня

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Зеленський також закликав народних депутатів підтримати президентський законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

"Впевнений, що депутати проголосують законопроєкт, поданий від Президента України, за збільшення мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень", – розповів глава держави.