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14 серпня 2020, 10:54 2

Зеленський просить Разумкова провести засідання Ради 25 серпня

14 серпня 2020, 10:54 2
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Президент також закликав нардепів проголосувати за закон про підвищення мінімалки
Президент також закликав нардепів проголосувати за закон про підвищення мінімалки
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Зеленський також закликав народних депутатів підтримати президентський законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

"Впевнений, що депутати проголосують законопроєкт, поданий від Президента України, за збільшення мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень", – розповів глава держави.

Нагадаємо, дещо раніше Зеленський сказав, коли в Україні зросте зарплата вчителів.

зарплати Верховна Рада президент депутат мінімальна зарплата
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