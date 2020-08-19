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19 серпня 2020, 12:39 11

Справу про декларації Омеляна закрили за терміном давності - ВАКС

19 серпня 2020, 12:39 11
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Колегія суддів задовольнила клопотання колишнього міністра інфраструктури
Колегія суддів задовольнила клопотання колишнього міністра інфраструктури
Фото: скріншот відео
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Вищий антикорупційний суд закрив справу про недостовірне декларування ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна через закінчення строків давності.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

Колегія суддів 18 серпня задовольнила клопотання колишнього міністра, звільнивши його від кримінальної відповідальності за ст. 366-1 КК (декларування недостовірної інформації) у зв'язку із закінченням строків давності.

Відомо, що кримінальне провадження надійшло до суду 25 вересня 2019 року. Омеляна звинувачували у поданні неправдивої інформації на суму 3,03 і 8,02 млн. гривень за 2015 і 2016 роки.

Строки давності за першим епізодом пред’явленого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим — 30 березня 2020 року", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування можливих незаконних дій колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, які призвели до недоотримання бюджетом 30,5 млн грн.

суд ВАКС закон декларацїї Володимир Омелян
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