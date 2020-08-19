Дело Шеремета: адвокаты подозреваемых будут ходатайствовать о суде присяжных

Суд начнет слушать дело Шеремета во вторник, 25 августа

Суд начнет слушать дело Шеремета во вторник, 25 августа

Адвокаты подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета во вторник, 25 августа, подадут ходатайство о том, чтобы дело по существу рассматривал суд присяжных.

Об этом "Бабелю" в комментарии рассказал адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, пишет RegioNews.

По его словам, это общая позициязащитников всех фигурантов дела.

Адвокат отметил, что закон позволяет, чтобы дело рассматривал суд присяжных в случаях, когда подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы — как в случае Антоненко, Кузьменко и Дугарь, ведь им инкриминируют "умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом, совершенное по сговору группой лиц". Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Если коллегия судей удовлетворит это ходатайство, дело будут рассматривать двое судей и трое присяжных. Если же не удовлетворит, а также не вернет обвинительный акт прокурору, то дальше дело будет рассматривать коллегия из трех судей под председательством Оксаны Голуб.

Напомним, что 25 августа в Шевченковском районном суде Киева начнется рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. В 13:00 состоится подготовительное заседание.