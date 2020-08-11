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11 серпня 2020, 17:27 9

Кандидат у мери Києва Притула розповів, кого ніколи не візьме у свою команду

11 серпня 2020, 17:27 9
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Він виступив з промовою на з'їзді партії "Голос"
Він виступив з промовою на з'їзді партії "Голос"
Фото: Facebook
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Гуморист і ведучий Сергій Притула, який сьогодні оголосив, що йде в мери Києва від партії "Голос", розповів, кого ніколи не візьме у свою команду.

Відео його виступу опублікувала політсила "Голос" в Facebook, передає RegioNews.

"Я хочу бачити кращий Київ – чистий, безпечний, інклюзивний, незагазований, з розумним будівельним плануванням, а не захаращений. Я хочу бачити Київ, в якому люди не старіють в заторах. І Київ, у якому не скаржаться на якість питної води. І Київ може таким бути, тому що для цього є всі підстави", – зазначив шоумен.

Притула заявив, що у Києва другий за величиною бюджет після державного, він щорічно освоюється "не просто бездарно, а злочинно".

"Тому що тільки в Києві можуть виділятися мільярди гривень на будівництво метро, але за шість років так і не з'являється жодна станція. Тільки в Києві можуть закласти на ремонт Шулявського мосту 600 млн грн, а він обходиться 1,7 млрд грн", – наголосив він.

Притула додав, що впевнений у своїх силах, оскільки йде на вибори не один, а з командою професіоналів.

"Ви в цьому списку людей, з якими я йду, не знайдете весільних фотографів, не знайдете там моїх кумів, інститутських друзів або учасників шоу "Вар'яти". Вибачте. Фахівців там ви знайдете обов'язково. Я можу вам пообіцяти, що коли я стану мером, через рік мені не набридне, і я не складу мандат", – зазначив шоумен.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що Сергій Притула буде балотуватися на посаду київського міського голови від партії "Голос".

Київ команда партія мер Голос
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