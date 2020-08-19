COVID-19 в Україні: які області не готові послабити карантин

У цих регіонах, крім одного, перевищено показник нових випадків захворювання за 14 днів

У цих регіонах, крім одного, перевищено показник нових випадків захворювання за 14 днів

Фото з відкритих джерел

В Україні до послаблення карантину залишаються не готовими столиця і ще 13 областей

Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані, оприлюднені прес-службою Міністерством охорони здоров'я. Крім Києва, до ослаблення карантину не готові такі області: Волинська;

Вінницька;

Житомирська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Київська;

Львівська;

Одеська;

Рівненська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Чернівецька. У всіх цих регіонах, окрім Вінницької області, перевищено показник нових випадків захворювання за 14 днів. При цьому у десяти регіонах – Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області – за останні 5 днів перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок першої хвилі. Раніше стало відомо, що завтра Кабмін додатково перегляне зони карантину в Україні.

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