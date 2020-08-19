14:08  19 серпня
Завтра Кабмін додатково перегляне зони карантину в Україні
15:03  19 серпня
Володимир Зеленський представив кандидата в мери Запоріжжя
17:31  19 серпня
На Донбасі зафіксували обстріл поблизу Луганського
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2020, 17:06 5

COVID-19 в Україні: які області не готові послабити карантин

19 серпня 2020, 17:06 5
Читайте также на русском языке
У цих регіонах, крім одного, перевищено показник нових випадків захворювання за 14 днів
У цих регіонах, крім одного, перевищено показник нових випадків захворювання за 14 днів
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні до послаблення карантину залишаються не готовими столиця і ще 13 областей

Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані, оприлюднені прес-службою Міністерством охорони здоров'я.

Крім Києва, до ослаблення карантину не готові такі області:

  • Волинська;
  • Вінницька;
  • Житомирська;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Харківська;
  • Чернівецька.

У всіх цих регіонах, окрім Вінницької області, перевищено показник нових випадків захворювання за 14 днів.

При цьому у десяти регіонах – Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області – за останні 5 днів перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок першої хвилі.

Раніше стало відомо, що завтра Кабмін додатково перегляне зони карантину в Україні.

коронавірус карантин область регіони Київ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Чернігівські парадокси: як мер Атрошенко з’їдає рейтинг "Слуги народу"
Ставка на "зелене". Як Буткевич купує Житомирщину
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »