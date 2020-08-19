COVID-19 в Україні: які області не готові послабити карантин
У цих регіонах, крім одного, перевищено показник нових випадків захворювання за 14 днів
У цих регіонах, крім одного, перевищено показник нових випадків захворювання за 14 днів
В Україні до послаблення карантину залишаються не готовими столиця і ще 13 областей
Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані, оприлюднені прес-службою Міністерством охорони здоров'я.
Крім Києва, до ослаблення карантину не готові такі області:
- Волинська;
- Вінницька;
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Львівська;
- Одеська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Чернівецька.
У всіх цих регіонах, окрім Вінницької області, перевищено показник нових випадків захворювання за 14 днів.
При цьому у десяти регіонах – Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області – за останні 5 днів перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок першої хвилі.
Раніше стало відомо, що завтра Кабмін додатково перегляне зони карантину в Україні.
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