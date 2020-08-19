Кабмін надаватиме допомогу безробітним не лише у період коронавірусного карантину
Уряд вже розробив відповідний законопроєкт
Уряд вже розробив відповідний законопроєкт
Кабінет міністрів планує розширити програму допомоги по частковому безробіттю. Допомогу будуть надавати безробітним на період карантинів з-за інших хвороб, а не тільки з-за COVID-19.
Як повідомляє RegioNews, про це у Telegram написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, на період нинішнього карантину програма допомогла вже майже 400 тисячам українцям зберегти свої робочі місця, а роботодавцям – свій бізнес.
"Уряд розробив законопроєкт, який розширить програму. Ми пропонуємо надати людям можливість отримувати допомогу не тільки в період нинішнього карантину, але і в разі встановлення обмежень через інші захворювання", – написав Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що в Україні вже пів мільйона безробітних: 51% мають вищу освіту
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