У мережі з'явився запис, як Фокін виправдовував окупацію Криму (ВІДЕО)
Перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Вітольд Фокін в прямому ефірі заявив, що окупацію Криму можна виправдати.
Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону в березні цього року, передає RegioNews.
За його словами, якщо б Росія не окупувала Крим, то на півострів зайшли б американці, а у РФ флот у Севастополі.
Росію можна зрозуміти - у неї там флот", - сказав Фокін.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський офіційно ввів першого прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Фокіна Вітольда Павловича до складу української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, Кравчук заявив, що перший прем'єр України Фокін може увійти до складу делегації ТКГ.