У мережі з'явився запис, як Фокін виправдовував окупацію Криму (ВІДЕО)

За його словами, якщо б не РФ, то на півострів могли б зайти американці

За його словами, якщо б не РФ, то на півострів могли б зайти американці

Фото: з відкритих джерел

Перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Вітольд Фокін в прямому ефірі заявив, що окупацію Криму можна виправдати.

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