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19 серпня 2020, 11:49 4

У мережі з'явився запис, як Фокін виправдовував окупацію Криму (ВІДЕО)

19 серпня 2020, 11:49 4
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За його словами, якщо б не РФ, то на півострів могли б зайти американці
За його словами, якщо б не РФ, то на півострів могли б зайти американці
Фото: з відкритих джерел
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Перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Вітольд Фокін в прямому ефірі заявив, що окупацію Криму можна виправдати.

Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону в березні цього року, передає RegioNews.

За його словами, якщо б Росія не окупувала Крим, то на півострів зайшли б американці, а у РФ флот у Севастополі.

Росію можна зрозуміти - у неї там флот", - сказав Фокін.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський офіційно ввів першого прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Фокіна Вітольда Павловича до складу української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, Кравчук заявив, що перший прем'єр України Фокін може увійти до складу делегації ТКГ.

РФ політика Крим окупація ТКГ
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