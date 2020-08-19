В сети обнаружили запись, как Фокин оправдывал оккупацию Крыма (ВИДЕО)
Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в прямом эфире заявил, что оккупацию Крыма можно оправдать.
Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону в марте этого года, передает RegioNews.
По его словам, если бы Россия не оккупировала Крым, то на полуостров зашли бы американцы, а у РФ флот в Севастополе.
Россию можно понять - у нее там флот", - сказал Фокин.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский официально ввел первого премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Фокина Витольда Павловича в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Напомним, Крачук заявил, что первый премьер Украины Фокин может войти в состав делегации ТКГ.