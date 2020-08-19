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19 августа 2020, 11:49 4

В сети обнаружили запись, как Фокин оправдывал оккупацию Крыма (ВИДЕО)

19 августа 2020, 11:49 4
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По его словам, если бы не РФ, то на полуостров могли бы зайти американцы
По его словам, если бы не РФ, то на полуостров могли бы зайти американцы
Фото: из открытых источников
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Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в прямом эфире заявил, что оккупацию Крыма можно оправдать.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону в марте этого года, передает RegioNews.

По его словам, если бы Россия не оккупировала Крым, то на полуостров зашли бы американцы, а у РФ флот в Севастополе.

Россию можно понять - у нее там флот", - сказал Фокин.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский официально ввел первого премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Фокина Витольда Павловича в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, Крачук заявил, что первый премьер Украины Фокин может войти в состав делегации ТКГ.

РФ политика Крым оккупация ТКГ
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