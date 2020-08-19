В сети обнаружили запись, как Фокин оправдывал оккупацию Крыма (ВИДЕО)

По его словам, если бы не РФ, то на полуостров могли бы зайти американцы

По его словам, если бы не РФ, то на полуостров могли бы зайти американцы

Фото: из открытых источников

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в прямом эфире заявил, что оккупацию Крыма можно оправдать.

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