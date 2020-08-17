На столичному Печерську обікрали батька нардепа Альони Шкрум

У чоловіка вкрали більше 20-ти тисяч гривень

У чоловіка вкрали більше 20-ти тисяч гривень

Фото з відкритих джерел

Іван Шкрум, батько нардепа від «Батьківщини» Альони Шкрум і тесть народного депутата від «Слуги народу» Дмитра Наталухи, постраждав від злодіїв. З його сумки невідомі вкрали більше 20-ти тисяч гривень.

Про це сообщает кореспондент "Країни", пише RegioNews.

Інцидент стався в ресторані високої французької кухні "Гірчичне зерно" на вулиці Московській у Києві. За інформацією джерел у правоохоронних органах, потерпілий зайшов випити чашечку кави з випічкою і після цього помилково залишив свою сумку на стільці, розплатився і пішов із закладу.

На вулиці чоловік спохопився, що забув у закладі сумку з грошима та особистими речами і повернувся. Сумка була на місці, тому відразу перевіряти її вміст він не став. Проте вже вдома виявив, що за короткий час, поки сумка була поза полем його зору, з неї вкрали всі гроші, що у чоловіка були з собою на той момент — більше 20 тисяч гривень.

Коли Шкрум подзвонив в ресторан, там потерпілому пояснили, що персонал закладу не міг викрасти його гроші і порадили йому звернутися в поліцію. За фактом заволодіння майном Шкрума правоохоронці завели кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України (Крадіжка).

За даними джерел кореспондента в Нацполіції, враховуючи рівень родинних зв'язків потерпілого, до справи в Печерській поліції поставилися з усією серйозністю і злодії на даний момент вже затримані.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що поліція відкрила справу проти нардепа Ківи.