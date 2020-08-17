На столичном Печерске обокрали отца нардепа Алены Шкрум

У мужчины украли более 20-ти тысяч гривен

У мужчины украли более 20-ти тысяч гривен

Фото из открытых источников

Иван Шкрум, отец нардепа от «Батькивщины» Алены Шкрум и тесть народного депутата от «Слуги народа» Дмитрия Наталухи, пострадал от воров. Из его сумки неизвестные украли более 20-ти тысяч гривен.

Об этом сообщает кореспондент "Страны", пишет RegioNews.

Инцидент произошел в ресторане высокой французской кухни "Горчичное зерно" на улице Московской в Киеве. По информации источников в правоохранительных органах, потерпевший зашел выпить чашечку кофе с выпечкой и после этого по оплошности оставил свою сумку на стуле, расплатился и ушел из заведения.

На улице мужчина спохватился, что забыл в заведении сумку с деньгами и личными вещами и вернулся. Сумка была на месте, поэтому сразу проверять ее содержимое он не стал. Однако уже дома обнаружил, что за короткое время, пока сумка была вне поля его зрения, из нее украли все деньги, что у мужчины были с собой на тот момент — более 20 тысяч гривен.

Когда Шкрум позвонил в ресторан, там потерпевшему пояснили, что персонал заведения не мог выкрасть его деньги и посоветовали ему обратиться в полицию. По факту завладения имуществом Шкрума правоохранители завели уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК Украины (Кража).

По данным источников корреспондента в Нацполиции, учитывая уровень родственных связей потерпевшего, к делу в Печерской полиции отнеслись со всей серьезностью и воры на данный момент уже задержаны.

Напомним, сегодня стало известно, что полиция открыла дело против нардепа Кивы.