В Харкові правоохоронці викрили злочинне угруповання псевдополіцейських

Вони діяли під кураторством одного з кримінальних "авторитетів"

Вони діяли під кураторством одного з кримінальних "авторитетів"

Фото: Нацполіція

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та поліції Харківщини вийшли на зловмисників, оголосили підозри та затримали лідера злочинного угруповання. Причетними до злочинів виявились п’ятеро мешканців Харкова, 25-28 років, та 25-річний діючий співробітник однієї з правоохоронних структур.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Оперативники Харківського управління ДВБ НПУ отримали інформацію щодо діяльності на території міста Харкова групи осіб, яка скоювала злочини, видаючи себе за співробітників поліції.

Незаконне позбавлення волі людей та вимагання у них викупу за свободу разом із погрозами ув’язнення – методи, до яких вдавалася група харків’ян, що діяла під кураторством одного з кримінальних "авторитетів", - йдеться у повідомленні.

За адресою мешкання кримінального "авторитета" правоохоронці вилучили наркотики: героїн, марихуану, так звані "шишки" та "гриби", а також холодну, вогнепальну зброю та готівку у різній валюті.

Разом із тим звільнено з полону чоловіка, якого незаконно утримували з метою експлуатації учасники злочинного угруповання.

На теперішній час п’ятьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Готується вручення їм підозри за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі людини) та ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень) Кримінального кодексу України.

58-річному чоловікові, кримінальному "авторитетові", повідомлено про підозру за ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України. Його затримано в порядку ст.208 КПК України.

Нагадаємо, в Одесі оперативники спецслужби викрили поштовий канал контрабанди наркотиків, які доправляли в Україну, маскуючи під косметику.