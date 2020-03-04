17:33  04 березня
Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 13:59 2

В Одесі будівельники почали незаконно зрізати схил під житловими будинками

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 13:59 2
Читайте также на русском языке
У міському ДАБІ заявили, що будівництво висотки на Військовому узвозі, 10 незаконне, у забудовника немає всіх необхідних дозвільних документів
Фото: Думская
У міському ДАБІ заявили, що будівництво висотки на Військовому узвозі, 10 незаконне, у забудовника немає всіх необхідних дозвільних документів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Начальник управління ДАБІ міськради Олександр Авдєєв розповів, що інспектори управління 2 березня зафіксували факт часткового демонтажу існуючої підпірної стіни та зрізання частини схилу.

"Була пошкоджена каналізаційна труба, тому ми відразу зупинили будівельні роботи. 3 березня управління ДАБІ ініціювало комісійне обстеження об'єкта. У перевірці взяли участь також представники управління інженерного захисту території міста, забудовника та мешканці будинку №9 по вулиці Гоголя. Управління інженерного захисту дійсно погодило проект будівництва підпірної стінки на буронабивних палях, що має вберегти схил і прилеглі будинки від руйнування. Однак управління ДАБІ не реєструвало і не видавало жодних дозволів на даний вид робіт. Таким чином, є всі підстави вважати роботи незаконними, про що був складений відповідний акт", — зазначив Олександр Авдєєв.

Також керівник ДАБІ підготував доповідну записку про подію на ім'я заступника Одеського міського голови. Він пообіцяв тримати ситуацію на контролі і не допустити відновлення робіт без дозвільних документів.

"Управління спробує налагодити діалог місцевих жителів із замовником будівництва, щоб якомога швидше були усунені завдані незручності та збитки", — зазначив Олександр Авдєєв.


строительство дабі
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »