В Одесі будівельники почали незаконно зрізати схил під житловими будинками

У міському ДАБІ заявили, що будівництво висотки на Військовому узвозі, 10 незаконне, у забудовника немає всіх необхідних дозвільних документів

Фото: Думская

У міському ДАБІ заявили, що будівництво висотки на Військовому узвозі, 10 незаконне, у забудовника немає всіх необхідних дозвільних документів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую. Начальник управління ДАБІ міськради Олександр Авдєєв розповів, що інспектори управління 2 березня зафіксували факт часткового демонтажу існуючої підпірної стіни та зрізання частини схилу. "Була пошкоджена каналізаційна труба, тому ми відразу зупинили будівельні роботи. 3 березня управління ДАБІ ініціювало комісійне обстеження об'єкта. У перевірці взяли участь також представники управління інженерного захисту території міста, забудовника та мешканці будинку №9 по вулиці Гоголя. Управління інженерного захисту дійсно погодило проект будівництва підпірної стінки на буронабивних палях, що має вберегти схил і прилеглі будинки від руйнування. Однак управління ДАБІ не реєструвало і не видавало жодних дозволів на даний вид робіт. Таким чином, є всі підстави вважати роботи незаконними, про що був складений відповідний акт", — зазначив Олександр Авдєєв. Також керівник ДАБІ підготував доповідну записку про подію на ім'я заступника Одеського міського голови. Він пообіцяв тримати ситуацію на контролі і не допустити відновлення робіт без дозвільних документів. "Управління спробує налагодити діалог місцевих жителів із замовником будівництва, щоб якомога швидше були усунені завдані незручності та збитки", — зазначив Олександр Авдєєв.

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