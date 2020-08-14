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14 серпня 2020, 18:03

У Слов'янську переглянуть доцільність закриття ігрового бізнесу в місті

14 серпня 2020, 18:03
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Документ вніс на розгляд сесії мер міста Вадим Лях
Документ вніс на розгляд сесії мер міста Вадим Лях
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На сесії міської ради Слов'янська розглянуть проєкт про недоцільність діяльності грального бізнесу в місті.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Слов'янської міськради в Facebook.

Проєкт рішення "Про недоцільність діяльності грального бізнесу на території м. Слов'янськ" вніс на розгляд сесії міської ради мер Вадим Лях. Документ з'явився на офіційному сайті установи 14 серпня.

"Ігрові автомати в Слов'янську, як і по всій Україні, не працюють уже рік. І це дало позитивні результати. Перша редакція законопроєкту уряду про гральний бізнес дозволяла відкриття казино та ігрових залів у п'ятизіркових готелях. Це було розумне рішення, і Слов'янська воно не стосувалося. Але в підсумку був прийнятий закон, за яким ігрові автомати можна встановлювати і в 4-х, і навіть у тризіркових готелях", — констатував мер.

"Тепер, на мою думку, настала черга діяти на місцях. Тому я вніс проєкт рішення про недоцільність діяльності грального бізнесу в Слов'янську на сесію міської ради. Сподіваюся, депутати мене підтримають", — додав він.

Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада України легалізувала гральний бізнес.

11 серпня документ про дозвіл легалізації азартних ігор в Україні підписав президент.

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