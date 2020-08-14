В Славянске пересмотрят целесообразность закрытия игрового бизнеса в городе

Документ внес на рассмотрение сессии мэр города Вадим Лях

Документ внес на рассмотрение сессии мэр города Вадим Лях

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Славянского горсовета в Facebook.

Проект решения "О нецелесообразности деятельности игорного бизнеса на территории г. Славянск" внес на рассмотрение сессии городского совета мэр Вадим Лях. Документ появился на официальном сайте учреждения 14 августа.

"Игровые автоматы в Славянске, как и по всей Украине, не работают уже год. И это дало положительные результаты. Первая редакция законопроекта правительства об игорном бизнесе позволяла открытие казино и игровых залов в пятизвездочных отелях. Это было разумное решение, и Славянска оно не касалось. Но в итоге был принят закон, по которому игровые автоматы можно устанавливать и в 4-х, и даже в трехзвездочных гостиницах", — констатировал мэр.

"Теперь, по моему мнению, настала очередь действовать на местах. Поэтому я внес проект решения о нецелесообразности деятельности игорного бизнеса в Славянске на сессию городского совета. Надеюсь, депутаты меня поддержат", — добавил он.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес.

11 августа документ о разрешении легализации азартных игр в Украине подписал президент.