В Славянске пересмотрят целесообразность закрытия игрового бизнеса в городе
На сессии городского совета Славянска рассмотрят проект о нецелесообразности деятельности игорного бизнеса в городе.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Славянского горсовета в Facebook.
Проект решения "О нецелесообразности деятельности игорного бизнеса на территории г. Славянск" внес на рассмотрение сессии городского совета мэр Вадим Лях. Документ появился на официальном сайте учреждения 14 августа.
"Игровые автоматы в Славянске, как и по всей Украине, не работают уже год. И это дало положительные результаты. Первая редакция законопроекта правительства об игорном бизнесе позволяла открытие казино и игровых залов в пятизвездочных отелях. Это было разумное решение, и Славянска оно не касалось. Но в итоге был принят закон, по которому игровые автоматы можно устанавливать и в 4-х, и даже в трехзвездочных гостиницах", — констатировал мэр.
"Теперь, по моему мнению, настала очередь действовать на местах. Поэтому я внес проект решения о нецелесообразности деятельности игорного бизнеса в Славянске на сессию городского совета. Надеюсь, депутаты меня поддержат", — добавил он.
Напомним, что 14 июля Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес.
11 августа документ о разрешении легализации азартных игр в Украине подписал президент.