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14 серпня 2020, 17:31 3

На Тернопільщині члени ТВК поскаржилися на відсутність зарплат

14 серпня 2020, 17:31 3
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Комісія повинна розпочати свою роботу вже у серпні
Комісія повинна розпочати свою роботу вже у серпні
Фото: flickr
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Секретар Чортківської районної територіальної виборчої комісії Світлана Савків заявила, що через відсутність коштів для оплати праці членів ТВК комісія не може повноцінно розпочати свою роботу.

Про це у Facebook повідомляє громадська мережа "ОПОРА”, передає RegioNews.

За її словами, комісія повинна розпочати свою роботу вже у серпні, оскільки має приймати подання кандидатур та формувати склад сільських та селищних виборчих комісій, однак оплата їхньої праці передбачена лише з 5 вересня, коли офіційно розпочнеться виборчий процес.

Усі члени нашої комісії, які займають керівні посади, на даний час працюють. Оскільки нас на ТВК поки що офіційно не працевлаштовують, то нема кому чергувати, щоб приймати подання”, - розповіла Світлана Савків.

Вона зазначила, що окрім трьох членів ТВК, які здійснюватимуть повноваження на платній основі, також до роботи мають бути залучені інші спеціалісти та технічні працівники, наприклад, бухгалтер і оператор.

Ця проблема стосується не тільки нашої ТВК. Я розмовляла з головами інших районних комісій Тернопільської області. І ми уже зверталися до Центральної виборчої комісії. Але це не дало результату”, - розповіла Савків.

Нагадаємо, депутати Тернопільської облради не змогли висловити недовіру голові ОДА Трушу.

вибори зарплати Місцеві вибори Тернопільська область ТВК
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