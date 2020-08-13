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13 серпня 2020, 12:29 5

Разумков розповів, що зміни до Виборчого кодексу можуть бути прийняті до виборів

13 серпня 2020, 12:29 5
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Він сподівається, що вибори відбудуться належним чином
Він сподівається, що вибори відбудуться належним чином
Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає, що найближчим часом будуть внесені зміни у Виборчий кодекс.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Я знаю, що є ініціатива від наших колег, щоб ще до того, як пройшли вибори, навіть під час виборчого процесу це можливо, внести деякі зміни у Виборчий кодекс, щоб унормувати проблемні аспекти, які будуть з'являтися по ходу", - сказав Разумков.

За його словами, зміни у Виборчий кодекс хотіли внести ще раніше, але "це досить громіздкий документ... і він є досить заполітизованим".

Не можу сказати, що він досить вдосконалений, але буде сподіватися, що вибори мають відбутися належним чином", - сказав Разумков.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України утворила 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів.

вибори ВР Дмитро Разумков Виборчий кодекс депутати
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