Разумков розповів, що зміни до Виборчого кодексу можуть бути прийняті до виборів

Він сподівається, що вибори відбудуться належним чином

Він сподівається, що вибори відбудуться належним чином

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Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Я знаю, що є ініціатива від наших колег, щоб ще до того, як пройшли вибори, навіть під час виборчого процесу це можливо, внести деякі зміни у Виборчий кодекс, щоб унормувати проблемні аспекти, які будуть з'являтися по ходу", - сказав Разумков.

За його словами, зміни у Виборчий кодекс хотіли внести ще раніше, але "це досить громіздкий документ... і він є досить заполітизованим".

Не можу сказати, що він досить вдосконалений, але буде сподіватися, що вибори мають відбутися належним чином", - сказав Разумков.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України утворила 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів.