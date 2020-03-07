Антимонопольний комітет України схвалив концесію Херсонського морського порту

Антимонопольний комітет України дозволив передачу Херсонського морського торговельного порту у концесію компанії ТОВ "Рисоіл-Херсон”. Компанія планує інвестувати в розвиток порту 215 млн 735 тисяч грн

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Антимонопольний комітет України дозволив передачу Херсонського морського торговельного порту у концесію компанії ТОВ "Рисоіл-Херсон”. Компанія планує інвестувати в розвиток порту 215 млн 735 тисяч грн

Про це йдеться у повідомленні АМКУ, пише RegioNews.

"З метою участі у концесійному конкурсі ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс" (м. Київ, Україна) та компанія "Risoil SA" (м. Женева, Швейцарія) створили ТОВ "Рисоіл-Херсон" та уклали договір Об’єднання, за умови якого вони зобов’язуються співпрацювати та здійснювати реалізацію проекту щодо передачі в концесію порту Херсон. Враховуючи, що концесія не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію”, – йдеться у повідомленні антимонопольного комітету.

Зазначимо, що наприкінці січня 2020 року обрано переможця на концесію Херсонського морпорту. Ним стала компанія ТОВ "Рисоіл-Херсон”, якою володіє громадянин Грузії Шота Хаджишвілі.

Компанія взяла на себе зобов’язання щороку сплачувати 7% від доходів порту до бюджетів усіх рівнів. Крім цього "Рисоіл-Херсон” має інвестувати близько 300 млн грн в розвиток порту та 18 млн грн в розвиток інфраструктури Херсона.