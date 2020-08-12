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12 серпня 2020, 20:39

Жоден з депутатів Чернівецької і Сумської міськрад не прозвітував про роботу у 2019 році

12 серпня 2020, 20:39
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Депутати раз на рік зобов`язані звітувати про свою діяльність
Депутати раз на рік зобов`язані звітувати про свою діяльність
Фото з відкритих джерел
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Жодний з депутатів міських рад Чернівців і Сум не прозвітував перед виборцями про свою роботу в 2019 році

Про це йдеться у публікації керівниці прес-служби Інститут "Республіка" та ВІ "Активна Громада" Тетяни Кавуненко, пише Regionews.

Згідно з оприлюдненим пресслужбою графіком, Чернівці і Суми потрапили до переліку міст із найнижчим показником звітування депутатами. Зокрема, зазначається, що 100% депутатів не подали свої звіти за попередній рік.

2020-й особливий тим, що це останній рік каденції обранців. Для тих депутатів, які вирішать і надалі займатись депутатською діяльністю та будуть балотуватися до місцевих рад восени, це - прекрасна нагода показати свою прозорість та підзвітність перед виборцями, продемонструвати свою зацікавленість в проблемах округу та спроможність їх вирішити", – йдеться у публікації.


Як відомо, впродовж травня-червня 2020 року команда Інституту "Республіка” проводила аналіз звітів депутатів 28 місцевих рад, які представляють 1 287 депутатів. Джерелом даних для дослідження були офіційні веб-сайти міських рад та відповіді на запити на інформацію щодо звітів депутатів від місцевих рад.

Нагадаємо, нардепи від "Слуги народу" відзвітували про свою роботу 21 липня.

Чернівці Суми горсовет звіт депутати
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