Жоден з депутатів Чернівецької і Сумської міськрад не прозвітував про роботу у 2019 році

Депутати раз на рік зобов`язані звітувати про свою діяльність

Депутати раз на рік зобов`язані звітувати про свою діяльність

Фото з відкритих джерел

Жодний з депутатів міських рад Чернівців і Сум не прозвітував перед виборцями про свою роботу в 2019 році

Про це йдеться у публікації керівниці прес-служби Інститут "Республіка" та ВІ "Активна Громада" Тетяни Кавуненко, пише Regionews.

Згідно з оприлюдненим пресслужбою графіком, Чернівці і Суми потрапили до переліку міст із найнижчим показником звітування депутатами. Зокрема, зазначається, що 100% депутатів не подали свої звіти за попередній рік.

2020-й особливий тим, що це останній рік каденції обранців. Для тих депутатів, які вирішать і надалі займатись депутатською діяльністю та будуть балотуватися до місцевих рад восени, це - прекрасна нагода показати свою прозорість та підзвітність перед виборцями, продемонструвати свою зацікавленість в проблемах округу та спроможність їх вирішити", – йдеться у публікації.



Як відомо, впродовж травня-червня 2020 року команда Інституту "Республіка” проводила аналіз звітів депутатів 28 місцевих рад, які представляють 1 287 депутатів. Джерелом даних для дослідження були офіційні веб-сайти міських рад та відповіді на запити на інформацію щодо звітів депутатів від місцевих рад.

Нагадаємо, нардепи від "Слуги народу" відзвітували про свою роботу 21 липня.