Ни один из депутатов Черновицкого и Сумского горсоветов не отчитался о работе в 2019 году

Депутаты раз в год обязаны отчитываться о своей деятельности

Депутаты раз в год обязаны отчитываться о своей деятельности

Фото из открытых источников

Ни один из депутатов городских советов Черновцов и Сум не отчитался перед избирателями о своей работе в 2019 году

Об этом говорится в публикации руководителя пресс-службы Институт "Республика" и ВИ "Активная Община" Татьяны Кавуненко, пишет Regionews.

Согласно обнародованному пресс-службой графику, Черновцы и Сумы попали в перечень городов с самым низким показателем отчетности депутатов. В частности, отмечается, что 100% депутатов не подали свои отчеты за предыдущий год.

2020-й особенный тем, что это последний год каденции избранников. Для тех депутатов, которые решат и дальше заниматься депутатской деятельностью и будут баллотироваться в местные советы осенью, это - прекрасная возможность показать свою прозрачность и подотчетность перед избирателями, продемонстрировать свою заинтересованность в проблемах округа и способность их решить", – говорится в публикации.



Как известно, в течение мая-июня 2020 года команда Института "Республика” проводила анализ отчетов депутатов 28 местных советов, которые представляют 1 287 депутатов. Источником данных для исследования были официальные веб-сайты городских советов и ответа на запросы на информацию относительно отчетов депутатов местных советов.

Напомним, нардепы от "Слуги народа отчитались о своей работе 21 июля.